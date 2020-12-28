В Австрії через великий наплив відпочивальників зачиняють гірськолижні курорти. Вихідними припинили роботу траси в долині Боденталь та Земмерінг. Обмежено доступ і до інших спусків. Величезна кількість туристів унеможливлює дотримання соціальної дистанції та створює інфраструктурні проблеми.

Через заповнені зони для паркування люди лишають свої машини на узбіччях доріг, що спричиняє хаос і затори. В Австрії діє вже третій від початку пандемії локдаун. Проте катання на лижах під заборону не потрапило.