Австрія зачиняє гірськолижні курорти через наплив відпочивальників [ Редактировать ]
В Австрії через великий наплив відпочивальників зачиняють гірськолижні курорти. Вихідними припинили роботу траси в долині Боденталь та Земмерінг. Обмежено доступ і до інших спусків. Величезна кількість туристів унеможливлює дотримання соціальної дистанції та створює інфраструктурні проблеми.
Через заповнені зони для паркування люди лишають свої машини на узбіччях доріг, що спричиняє хаос і затори. В Австрії діє вже третій від початку пандемії локдаун. Проте катання на лижах під заборону не потрапило.
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