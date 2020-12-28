У Черкасах ледь не згорів ринок. Сьогодні зранку на базарі зайнявся один із магазинів. Полум'я спалахнуло на горищі і від тління пластику та деревини димом затягло майже весь ринок. Аби дістатися до місця пожежі рятувальникам довелося навіть перекрили рух на бульварі. Іншого під'їзду для спецтехніки - не було.

Аби якнайшвидше загасити полум'я і не дати йому перекинутись на інші Ятки, надзвичайники розібрали дах магазину. І буквально за годину впоралися з вогнем. Постраждалих немає. А причиною пожежі називають коротке замикання.