Глеб Загорий, совладелец компании "Дарница", на ежегодном ивенте Business Wisdom Summit поведал о своих победах и испытаниях в семейном бизнесе, поделился секретами его успешного ведения.

Глеб Загорий значительную часть своей жизни провел на "Дарнице", представляя второе поколение собственников компании. Его отец называл предприятие своим третьим ребенком и с детства передавал знания о ведении бизнеса сыну.

Семейные ценности в бизнесе

Уже много лет в "Дарнице" хранится тарелка, представляющая своеобразный символ предприятия. Нанесенная на ней надпись "Благословен труд свободный" в полной мере отображает главные ценности семьи Загорий. Именно правильное восприятие этих слов является для Глеба Загория решающим при выборе сотрудников на топовые позиции.

Семейная бизнес-модель – традиционная и успешная



Модель семейного бизнеса – одна из давнейших и, по определенным показателям, самых эффективных. Это доказывают всемирно известные предприятия, такие как Prada, Samsung и BMW, фамилии Круп и Ротшильд. Об этом говорит статистика сильнейших стран мира: 94% компаний Италии, 90% малых и средних фирм в США – семейные, так же, как и 80% немецких промышленных предприятий.

Детство и воспитание бизнесмена



В вышах не учат построению семейного бизнеса, а успешные на этом поприще семьи редко делятся своим опытом и личными ноу-хау. Умение вести бизнес зависит не столько от образования, сколько от воспитания внутри семьи.

Глеб Загорий получал необходимые навыки, учился важным для бизнесмена качествам на примере своего отца. Однажды, проживая в небольшом городке Лубны, он был выбран командиром отряда октябрят. Отлично зная свои слова и действия, восьмилетний Глеб растерялся перед огромным количеством зрителей. Вовремя сказанные правильные слова отца помогли ему собраться и превозмочь свое волнение. Тогда он узнал, что "представляет интересы семьи" и не может ее подвести.

Взрослые испытания

Случившаяся в 2009 году попытка захвата компании рейдерами выбила "Дарницу" из колеи: темпы развития снизились, она потеряла свои позиции на рынке. В этот самый уязвимый момент руководству предложили сделку по продаже компании, на что получили согласие. Финальным аккордом должно было стать подписание документов в Лондоне. После длительных подготовительных процедур, Глеб Загорий интуитивно попросил паузу, и, обдумав свое решение, отказался от подписания бумаг. В этот момент к нему пришло желание оправдать своими результатами, своей способностью не сдаваться и приумножать, все те усилия и знания, которые были в него вложены отцом. Глеб Загорий считает это испытание серьезным уроком и уверен, что подобных ситуаций больше не возникнет.

Секреты построения успешного семейного бизнеса

1. Ответственность перед семьей

Ответственность наемного работника сильно отличается от той, которую берет на себя совладелец семейного предприятия. От нее невозможно скрыться, ее нельзя делегировать, ведь в данном случае задача лидера состоит не только в развитии бизнеса, но и в заботе обо всей семье.

2. Своевременная передача бизнеса

Согласно статистике, в 70% дети не желают продолжать семейный бизнес родителей, и только 10% предприятий отходят потомкам третьего поколения. Несмотря на то, что у каждого своя дорога в жизни, важно вовремя передать семейное дело детям, что является своеобразным экзаменом на зрелость и восприятие семейных ценностей.

Глеб Загорий 15 лет проработал на "Дарнице", начиная свою карьеру с самого низа, и только в 33 года стал полноправным управленцем в компании. В тот день вся семья собралась за праздничным столом, где Глеб также занял новое для себя место во главе стола. Такой символический шаг дал ему понимание того, что теперь он является лидером не только на "Дарнице", но также несет ответственность за всех членов семьи.

3. Развитие партнерства внутри семьи

Семья Загорий понимает партнерство как мудрость, передаваемую из поколения в поколение. Старшие ее члены имеют опыт, младшие – энергию и знания. Поэтому основная задача семейного бизнеса состоит в симбиозе этих качеств, в помощи старшего поколения разглядеть и развить задатки молодежи. Для семьи Загорий настоящее богатство заключается в возможности опытного руководителя отойти от активного управления и наблюдать за приумножением бизнеса.

4. Отсутствие страха неудач

В жизни и бизнесе важно извлекать уроки из ошибок своих и других умных людей, воспринимать их как опыт, с достоинством принимать удар и двигаться дальше. Эта та мудрость, которую Глеб Загорий усвоил от отца еще в раннем детстве.

5. Благотворительность - плата за успех

Крупнейшие благотворительные мероприятия в мире организованы именно семейными фондами. Помимо финансовых ресурсов, они делятся с людьми своими ошибками и ценностями, накопленными поколениями. Созданный членами семьи Загорий БФ Zagoriy Foundation является ее гордостью и активно воплощает в жизнь проекты в области культуры и здравоохранения.

6. Деньги должны работать

Деньги не должны накапливаться и лежать мертвым грузом, их важно и нужно инвестировать в развитие своей страны, борьбу с безработицей и внедрение соцпрограмм. В последние несколько десятков лет семья Загорий вложила в национальные предприятия около $20 млн, став единственными, кто прошел для этого серьезный государственный отбор.

7. Осознанный экономический патриотизм

Экономический патриотизм проявляется в стремлении человека к продвижению интересов своего социума и дает ему понимание важности сделанного. Продукт, созданный семейным предприятием, имеет высокую степень доверия среди потребителей. Глеб Загорий мечтает о том, чтобы в Украине было много семейных компаний, писавших на своей продукции Made by Ukraine. Это могло бы стать своеобразной идентификацией народа, который произвел продукцию и вложил в нее свою культуру и традиции.