Нью-Йорк прощається з 2020 роком [ Редактировать ]
У Нью-Йорку прощаються з роком, що минає. На Таймс Сквер усі неприємності можна написати на аркуші паперу та знищити у святковому шредері. Так на знищення полетіли локдаун, соціальна дистанція, робота та навчання з дому, скасовані відпустки.
Щоправда, учасники церемонії знайшли і за що подякувати такому непростому 2020: це здоров'я, щастя і кохання.
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