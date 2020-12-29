У Нью-Йорку прощаються з роком, що минає

У Нью-Йорку прощаються з роком, що минає. На Таймс Сквер усі неприємності можна написати на аркуші паперу та знищити у святковому шредері. Так на знищення полетіли локдаун, соціальна дистанція, робота та навчання з дому, скасовані відпустки.

Щоправда, учасники церемонії знайшли і за що подякувати такому непростому 2020: це здоров'я, щастя і кохання.