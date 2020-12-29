В Министерстве образования Украины приняли решение выплачивать по 5 тысяч гривен участникам ВНО (внешнего независимого оценивания) за успешную сдачу экзаменов.

Материальное поощрение является необходимой мерой, так как выпускники показывают достаточно высокие результаты, которые в последствии помогают им успешно закончить высшие учебные заведения и представить Украину на международной арене.

Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине.

Отмечается, что документы предусматривают выдачу 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться в одноразовом порядке. Вознаграждение получат те абитуриенты, успех которых будет подтвержден 200 баллами по одному и более предметов.

Читайте также, Минобразования утвердило дату проведения пробного ВНО в 2021 году. Его можно будет сдать лишь по одному предмету, а оценивание произойдет с 5 до 19 января.

Кроме того, Минобразования раскрыло заработок ВУЗов от студентов-иностранцев. На 1 января 2020 года в украинских ВУЗах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

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