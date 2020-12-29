Россия готова к нормализации отношений с Украиной в том случае, если Киев пойдет на реализацию Минских соглашений и согласится на выполнение договоренностей, подписанных в рамках саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

Об этом во вторник, 29 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможность урегулирования конфликта России и Украины, сообщает издание "РИА Новости".

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По словам Пескова, сейчас в Киеве нет политической воли для того, чтобы ситуация была разрешена.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения. Экс-президент Украины также заявил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) состоялась до конца нынешнего года.

Также мы писали о том, что Зеленский заявил о поддержке ухода из Минских соглашений. По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.

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