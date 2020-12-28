Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения на 10 копеек.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

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