До Києва сьогодні прибула допомога від французьких волонтерів. Двома фургонами доправили понад 20 багатофункціональних ліжок для потреб армії та мирних жителів. Поки що їх передали в київський військовий шпиталь, а згодом за потребою розподілять по інших регіонах.

Загалом такої допомоги українській армії з Європи за програмою "Допомога-схід" - цього року вже надано на понад 6 мільйонів гривень.

Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил: