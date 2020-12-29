У Нью-Йорку знищують згадки про 2020 у шредері [ Редактировать ]
У Нью-Йорку прощаються з роком, що минає. На Таймс-Сквер усі неприємності можна написати на аркуші паперу та знищити у святковому шредері. Так у небуття полетіли локдаун, соціальна дистанція, робота та навчання з дому, скасовані відпустки. Щоправда учасники церемонії знайшли і за що подякувати такому непростому 2020.
Меліса Летман, туристка з Нью-Джерсі:
Гадаю, всі отримали добрий урок - слід цінувати те, що маєш і насамперед свою родину. Мені здається, наша сім'я, пройшовши через усе це цьогоріч, стала набагато ближчою. І це справді дуже здорово.
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