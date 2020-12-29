Коронавирус и выборы: названы ТОП-25 популярных статей "Википедии" [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Статьи из "Википедии" не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Но это хорошее место для получения базовых знаний обо всем на свете из любой точки мира из любого устройства.
В 2020 году множество людей обращалось в онлайн-энциклопедию, чтобы узнать больше о двух самых популярных ключевых темах, представляющих интерес для аудитории: "пандемия коронавируса" и "президентские выборы в США".
Согласно ежегодному списку самых популярных статей в "Википедии" на английском языке, семь из 10 лучших статей онлайновой энциклопедии 2020 года были либо о пандемии, либо о выборах.
Возглавляет список материал "Пандемия COVID-19", которая собрала более 83 миллионов просмотров страниц.
Англоязычная версия "Википедии"
Помимо пандемии и политики, пользователей также интересовали, кто умер в 2020 году, в том числе легенда НБА Коби Брайант, индийский актер Сушант Сингх Раджпут и американский актер Чедвик Боузман.
В категории технологий предприниматель Илон Маск занял 12-е место с более чем 21 миллионом просмотров страниц, а YouTube занял 23-е место с чуть более 15 миллионами просмотров страниц.
Список из ТОП-25 самых популярных статей "Википедии" в 2020 году:
- Пандемия COVID-19 - 83 млн
- Дональд Трамп – 55 млн
- Умершие в 2020 году – 42 млн
- Камала Харрис – 38 млн
- Джо Байден – 34 млн
- Коронавирус – 32 млн
- Коби Брайант – 32 млн
- Пандемия COVID-19 по странам и территориям – 28 млн
- Президентские выборы в США 2020 – 24 млн
- Елизавета II – 24 млн
- Испанский грипп – 22 млн
- Илон Маск – 21 млн
- Президентские выборы в США 2016 – 21 млн
- Майкл Джордан – 20 млн
- Коронавирус заболевание 2019 – 20 млн
- Пандемия COVID-19 в США – 19 млн
- Сушант Сингх Раджпут – 18 млн
- Пандемия COVID-19 в Индии – 18 млн
- QAnon – 18 млн
- "Паразиты" (фильм 2019) – 17 млн
- Чедвик Боузман – 17 млн
- США – 16 млн
- YouTube – 15 млн
- Колледж выборщиков США – 14 млн
- Принцесса Маргарет, графиня Сноудон – 14 млн
По последним статистическим данным, английская версия "Википедии" состоит из 6,2 миллиона статей. Стоит отметить, что в украинской версии онлайновой энциклопедии сейчас находится уже боле 1 миллиона статей.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Википедия" отключила доступ к статьям на четырех европейских языках. Также недавно завершился конкурс Wiki Loves Earth 2020, в котором были отобраны ТОП-10 фантастически красивых фотографий Украины 2020 года.
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