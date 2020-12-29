Статьи из "Википедии" не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Но это хорошее место для получения базовых знаний обо всем на свете из любой точки мира из любого устройства.

В 2020 году множество людей обращалось в онлайн-энциклопедию, чтобы узнать больше о двух самых популярных ключевых темах, представляющих интерес для аудитории: "пандемия коронавируса" и "президентские выборы в США".

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Согласно ежегодному списку самых популярных статей в "Википедии" на английском языке, семь из 10 лучших статей онлайновой энциклопедии 2020 года были либо о пандемии, либо о выборах.

Возглавляет список материал "Пандемия COVID-19", которая собрала более 83 миллионов просмотров страниц.

Англоязычная версия "Википедии"

Помимо пандемии и политики, пользователей также интересовали, кто умер в 2020 году, в том числе легенда НБА Коби Брайант, индийский актер Сушант Сингх Раджпут и американский актер Чедвик Боузман.

В категории технологий предприниматель Илон Маск занял 12-е место с более чем 21 миллионом просмотров страниц, а YouTube занял 23-е место с чуть более 15 миллионами просмотров страниц.

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Список из ТОП-25 самых популярных статей "Википедии" в 2020 году:

Пандемия COVID-19 - 83 млн Дональд Трамп – 55 млн Умершие в 2020 году – 42 млн Камала Харрис – 38 млн Джо Байден – 34 млн Коронавирус – 32 млн Коби Брайант – 32 млн Пандемия COVID-19 по странам и территориям – 28 млн Президентские выборы в США 2020 – 24 млн Елизавета II – 24 млн Испанский грипп – 22 млн Илон Маск – 21 млн Президентские выборы в США 2016 – 21 млн Майкл Джордан – 20 млн Коронавирус заболевание 2019 – 20 млн Пандемия COVID-19 в США – 19 млн Сушант Сингх Раджпут – 18 млн Пандемия COVID-19 в Индии – 18 млн QAnon – 18 млн "Паразиты" (фильм 2019) – 17 млн Чедвик Боузман – 17 млн США – 16 млн YouTube – 15 млн Колледж выборщиков США – 14 млн Принцесса Маргарет, графиня Сноудон – 14 млн

По последним статистическим данным, английская версия "Википедии" состоит из 6,2 миллиона статей. Стоит отметить, что в украинской версии онлайновой энциклопедии сейчас находится уже боле 1 миллиона статей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Википедия" отключила доступ к статьям на четырех европейских языках. Также недавно завершился конкурс Wiki Loves Earth 2020, в котором были отобраны ТОП-10 фантастически красивых фотографий Украины 2020 года.