Як змінилися політичні уподобання українців? В "Українській соціологічній групі" - підбили підсумки року. Якщо б президентські та парламентські вибори відбувалися вже сьогодні, то партійний розклад в Раді був би зовсім іншим. Зрештою, як і на голосуванні за президента. Тож хто ж може випередити Зеленського? Дивіться далі.

Понад 52 відсотки респондентів підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Про це свідчать дані дослідження Української соціологічної групи. При цьому 77 процентів опитаних вважають, що події в країні розвиваються у невірному напрямку.

Тож за кого б голосували? Якби вибори до Верховної Ради відбулися б вже сьогодні - найбільше місць у парламенті б отримала партія "Опозиційна платформа - За життя" із майже чвертю усіх голосів. На другому місці "Слуга народу" - майже 22 відсотки.

Трійку замикає "Європейська солідарність" за політсилу готові були б проголосувати трохи більше 15 процентів опитаних. В "Опозиційної платформи - За життя" також найбільше потенційних прибічників. 32 відсотки опитаних із тих, хто ще не визначився, допускають можливість підтримати партію.

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Хочу отметить, что это не случайно. И речь идет не о ситуативном колебании, когда на первое место вышла оппозиционная партия, партия оппозиции. Речь идет о долгосрочном тренде. О новой ситуации в политикуме.

А ще соціологи питали в людей, за кого б ті голосували, якби зараз відбулися президентські вибори. Результат - наступний: рейтинг чинного глави держави сильно падає. За Володимира Зеленського готові проголосувати лише 26 відсотків опитаних. Хоча нагадаю, у 2019 у нього було 73 проценти народної довіри.

За співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка готові проголосувати 22 відсотки респондентів. Тож розрив між Зеленським та Бойком, згідно із опитуванням, значно скоротився. А відтак хто з них може опинитися на першому місці питання.