"Опозиційна платформа - За життя" стала найпопулярнішою партією України - соцопитування [ Редактировать ]
Як змінилися політичні уподобання українців? В "Українській соціологічній групі" - підбили підсумки року. Якщо б президентські та парламентські вибори відбувалися вже сьогодні, то партійний розклад в Раді був би зовсім іншим. Зрештою, як і на голосуванні за президента. Тож хто ж може випередити Зеленського? Дивіться далі.
Понад 52 відсотки респондентів підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Про це свідчать дані дослідження Української соціологічної групи. При цьому 77 процентів опитаних вважають, що події в країні розвиваються у невірному напрямку.
Тож за кого б голосували? Якби вибори до Верховної Ради відбулися б вже сьогодні - найбільше місць у парламенті б отримала партія "Опозиційна платформа - За життя" із майже чвертю усіх голосів. На другому місці "Слуга народу" - майже 22 відсотки.
Трійку замикає "Європейська солідарність" за політсилу готові були б проголосувати трохи більше 15 процентів опитаних. В "Опозиційної платформи - За життя" також найбільше потенційних прибічників. 32 відсотки опитаних із тих, хто ще не визначився, допускають можливість підтримати партію.
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Хочу отметить, что это не случайно. И речь идет не о ситуативном колебании, когда на первое место вышла оппозиционная партия, партия оппозиции. Речь идет о долгосрочном тренде. О новой ситуации в политикуме.
А ще соціологи питали в людей, за кого б ті голосували, якби зараз відбулися президентські вибори. Результат - наступний: рейтинг чинного глави держави сильно падає. За Володимира Зеленського готові проголосувати лише 26 відсотків опитаних. Хоча нагадаю, у 2019 у нього було 73 проценти народної довіри.
За співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка готові проголосувати 22 відсотки респондентів. Тож розрив між Зеленським та Бойком, згідно із опитуванням, значно скоротився. А відтак хто з них може опинитися на першому місці питання.
по теме
Боротьба за електорат. В Україні три політичні партії ділять першість у рейтингах. Це "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" та "Євросолідарність"
Проєкт бюджету Одеси наступного року передбачає: доходи одинадцять мільярдів гривень, видатки майже стільки ж. У міськраді кажуть: кошторис соціальний. Тож документ депутати підтримують
Представники "Опозиційної платформи - За життя", ЄС та "За Майбутнє" такі вибори визнали нелегітимними і звернулися з до правоохоронців. Сьогодні мало відбутися чергове засідання обласної ради
Малоефективна. Саме такою вважає роботу уряду опозиція. І як доказ наводить статистику. Так, із запропонованих Кабінетом Міністрів законопроєктів депутати ухвалили менше, ніж 10 відсотків!
"Опозиційна платформа - За життя" покинула сесію. Пішла з засідання також фракція "За майбутнє" та частина депутатів від "Партії Шарія"
Повернення миру в Україну має стати головним завданням влади у наступному році. Так вважає опозиція. Але для цього потрібна політична воля та рішення парламенту, які б розблокували Мінський процес.