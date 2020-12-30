На Тернопільщині поліція виявила дачу, повну наркотиків [ Редактировать ]
Наркотиків майже на мільйон гривень вилучили правоохоронці на Тернопільщині. Їх виготовляли вдома і збували шестеро чоловіків. Торгували і дешевими речовинами з макової соломки, яку купували у місцевих, і дорогою марихуаною елітного сорту.
А ще продавали психотропи - від шестисот гривень за таблетку. Зберігали наркотики у дачному будинку. Там під час обшуку правоохоронці знайшли ще й зброю.
Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочиності ГУНП в Тернопільській області:
До складу групи входили раніше судимі наркозалежні особи, вилучено подах кілограм макової соломки, наркотичного засобу маріхуани, таблетки суботекс, також сильнодіючі лікарські засоби сонат і психотропну речовину амфетамін.
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