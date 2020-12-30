В среду, 30 декабря, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX нуждается в финансировании на 4 млрд долларов. Деньги нужно собрать в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, для защиты всего мира нужно вакцинировать группы риска, в том числе в бедных странах, которые не могут позволить себе дорогие закупки.

Для этого механизму COVAX срочно нужны более 4 млрд долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних.

Он также призвал мировое сообщество "солидарно работать вместе" в укреплении здравоохранения в мире.

В 2020 году кризис в сфере здравоохранения исторических масштабов показал нам, насколько тесно все мы связаны.

Как ранее сообщалось, Ляшко рассказал, кто первыми получит бессплатную вакцину от коронавируса в Украине.

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