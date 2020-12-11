В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, хто в Україні отримає вакцину від коронавірусу першочергово.

"20 млн українців у 2021 році зможуть отримати безоплатно 2 дози вакцини. В першу чергу - це медичні працівники. В другу - військовослужбовці, які захищають країну на сході. В третю чергу - працівники соціальних установ і ті, хто перебуває в соціальних установах", - розказав Ляшко.

"Четверта - найбільш чисельна (9 млн населення) - це люди старші 60 років. Чим старша людина - тим пріоритетніше буде вакцинуватись. І перші будуть вакцинації - люди з хронічними захворюваннями, які сьогодні дають найбільші ускладнення при коронавірусній хворобі", - зазначив медик, додавши: "Ми розглядаємо і привеземо в Україну безпечну прекваліфіковану вакцину, яку будуть використовувати в країні".

Під час шоу Ляшко також розповів про три ключові обмеження під час жорсткого карантину. А також, куди звертатися українцям у разі відмови в тестуванні.

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