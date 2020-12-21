Новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине [ Редактировать ]
В понедельник, 21 декабря, на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Ранее он был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.
Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании.
"Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - добавил он.
Читайте также, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики.
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