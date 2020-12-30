Вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией попадет на территорию Украины в феврале 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в страну по плану должны ввезти не менее 700 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Вскоре должны прийти результаты клинических исследований.

7 января должны получить результаты клинических исследований вакцины Sinovac в Бразилии. Думаем, что будет, соответственно, регистрация. Мы рассчитываем в феврале получить 700 тысяч доз.

Отмечается, что корпорация Sinovac Boitech является крупнейшей в Китае, где и производится "убийца" COVID-19. Ежегодно на мощностях компании производится от 300 до 500 миллионов доз препарата, одобренных в 34 мировых государствах. Были разработаны вакцины от гепатитов типа А и В, а также различных вариаций вирусов гриппа, включая птичий.

Ранее мы писали, что китайская вакцина от коронавируса показала поразительную эффективность. Компания успела подать документы и результаты исследований своего препарата.

Кроме того, Минздрав готовится делать по миллиону коронавирусных тестов. В настоящее время ожидается поставка новых анализов.

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