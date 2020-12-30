Атака на аеропорт сталася у Ємені. За останньою інформацією, загинули щонайменше 27 людей, ще з пів сотні - поранені, це дані тамтешніх ЗМІ. Після того, як літак із новопризначеним урядом приземлився стався мінометний обстріл і пролунали кілька потужних вибухів.

Найімовірніше, мішенню були представники уряду країни. Серед них жертв немає. Міністрів одразу відвезли до президентського палацу, розташованого неподалік. Та незабаром вибухи прогриміли і поряд з ним.