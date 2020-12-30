В Ємені сталася атака на аеропорт [ Редактировать ]
Атака на аеропорт сталася у Ємені. За останньою інформацією, загинули щонайменше 27 людей, ще з пів сотні - поранені, це дані тамтешніх ЗМІ. Після того, як літак із новопризначеним урядом приземлився стався мінометний обстріл і пролунали кілька потужних вибухів.
Найімовірніше, мішенню були представники уряду країни. Серед них жертв немає. Міністрів одразу відвезли до президентського палацу, розташованого неподалік. Та незабаром вибухи прогриміли і поряд з ним.
по теме
Борты Ан-178 являются военно-транспортными перевозчиками
Его упразднили в 2019 году объединив с Министерством экономики и торговли
Ще двох фігурантів справи авіакатастрофи АН-26 заарештували. Йдеться про керівника польотів військової частини Олександра Жука
Ще двох фігурантів справи авіакатастрофи АН-26 заарештували. Йдеться про керівника польотів військової частини Олександра Жука
Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід у справі про авіакатастрофу АН-26 йому обрав Печерський суд Києва