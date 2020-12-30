У МОЗ нагадали про план вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
А в Міністерстві охорони здоров'я нагадали про план вакцинації. На першому етапі мають намір щепити 355 тисяч українців. Насамперед лікарів, мешканців і працівників будинків для людей похилого віку, а також військових у зоні ООС. Для них сироватка буде безкоштовною. Та крім того, вакцина з'явиться і на комерційному ринку для тих, хто хоче зробити собі щеплення раніше. Але це вже за гроші.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Всі вакцини які закуповуються державою, а це саме той випадок, а також вакцини "Коваксу" вони всі будуть безкоштовні. Завдання яке перед нами стоїть, які ми вважаємо що це правильно, в тому числі на цьому наполягає президент України Володимир Зеленський, що ми повинні забезпечити доступ до вакцини згідно з нашим планом для всіх громадян України, зрозуміло що в першу чергу певної категорії з групи ризику, як за професійними ознаками, як то медичні працівники, а також за медичними показниками це люди які мають супутні захворювання або старше 60 років.
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