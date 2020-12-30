А в Міністерстві охорони здоров'я нагадали про план вакцинації. На першому етапі мають намір щепити 355 тисяч українців. Насамперед лікарів, мешканців і працівників будинків для людей похилого віку, а також військових у зоні ООС. Для них сироватка буде безкоштовною. Та крім того, вакцина з'явиться і на комерційному ринку для тих, хто хоче зробити собі щеплення раніше. Але це вже за гроші.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: