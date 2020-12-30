Знизити комунальні тарифи вимагають і в партії "Опозиційна платформа - За життя". Бо зростання розцінок - суперечить і логіці, і світовим тенденціям.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

- Українські родини сьогодні дуже турбує питання високих житлово-комунальних тарифів. Як Ваша політична сила пропонує вирішувати цю проблему?

- Комунальний геноцид який був створений ще попередньою владою і продовжується сьогодні, він повинен бути припинений, треба зменшити вартість енергоносіїв, привести комунальні тарифи у відповідність до того що можуть сплачувати люди і не знущатись над ними так як це проходить вже шість років, не може бути газ власного видобутку коштувати в 10 разів більше ніж його собівартість. В усьому світі, зменшується вартість енергоносіїв, крім нашої держави.