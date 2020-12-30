"Северный поток-2" могут достроить до конца 2021 года - СМИ [ Редактировать ]
"Северный поток-2" могут достроить уже до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Российский трубопровод, протяженностью 1230 километров, достиг ключевого момента строительства, когда были закончены работы над его частью в водах Германии. Теперь нужно завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.
Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.
Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время, - цитирует Bloomberg оператора "Северного потока-2".
Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".
Читайте также, как в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций. Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.
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