"Северный поток-2" могут достроить уже до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Российский трубопровод, протяженностью 1230 километров, достиг ключевого момента строительства, когда были закончены работы над его частью в водах Германии. Теперь нужно завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.

Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время, - цитирует Bloomberg оператора "Северного потока-2".

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

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