Проект воплотят в жизнь только за счет личных средств компании-подрядчика/ фото: Ukranews

На столичной станции "Контрактовая площадь" начало действовать электронное табло, которое показывает пассажирам время до прибытия поезда, а не от отправления.

Комплекс в режиме реального времени способен вести отсчет до приезда состава на определенную станцию. Для этого будут задействованы дисплеи, отображающие информацию высочайшем качестве.

Сегодня на станции Контрактовая площадь заработают часы, которые будут показывать время до прибытия поезда метро. (...) Программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет. Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях.

Отмечается, что за период 2021 года на остановках будут установлены 12 подобных видов дисплеев. Всю систему подключат к общему потоку, таким образом все данные смогут обновляться с высокой оперативностью. Компания-подрядчик будет реализовывать проект за счет личных средств, не привлекая ни бюджет города, ни метрополитена.

Фото: Киевский метрополитен

Ранее мы писали, что стал известен режим работы киевского метрополитена в новогоднюю ночь. При этом, на центральных станциях возможны ограничения на вход.

Кроме того, в столичном метрополитене протестировали необычные турникеты. Оборудование будет работать для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.

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