Україна у тридцятці країн з найнижчим рівнем смертності від ковіду. За словами міністра охорони здоров'я Степанова, показник у нас менше як 400 летальних випадків на мільйон. Тоді як у сусідній Польщі він майже вдвічі вищий.

Попри це, кількість інфікованих і далі зростає. За останню добу майже 10 тисяч нових хворих. Найбільше у Києві, а також у Київській, Запорізькій, Харківський та Одеській областях. При цьому побороли ковід - майже 12 тисяч людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: