Мінохорони здоров'я замовило майже два мільйони вакцин від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна у тридцятці країн з найнижчим рівнем смертності від ковіду. За словами міністра охорони здоров'я Степанова, показник у нас менше як 400 летальних випадків на мільйон. Тоді як у сусідній Польщі він майже вдвічі вищий.
Попри це, кількість інфікованих і далі зростає. За останню добу майже 10 тисяч нових хворих. Найбільше у Києві, а також у Київській, Запорізькій, Харківський та Одеській областях. При цьому побороли ковід - майже 12 тисяч людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми почали ще в травні займатися майбутніми на той час поставками вакцини в Україну, тому що вакцина є головною зброєю щодо подолання епідемії. Подолання пандемії - і от вчора МОЗ уклало договір на поставку 1 913 000 доз вакцини проти COVID-19, виробництва компанії "Сіновак", під час першої поставки в Україні ми отримаємо 700 000 доз вакцин згідно контракту.
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