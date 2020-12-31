Олів'є, мандарини та надія на хороше: українці готуються зустріти новий 2021 рік [ Редактировать ]
З надією лише на хороше зустрічають 2021 українці. У цьому переконався наш Кирило Воронко. Він пройшовся вулицями святкового Києва і розпитав на що люди сподіваються найбільше, які подарунки приготували близьким. Та чим смакуватимуть у новорічну ніч, аби задобрити символ прийдешнього року бика. Що дізнався - дивіться.
До Нового року лічені години. І вже час завершувати останні приготування до свята. З яким настроєм українці проводжають 2020 і чого чекають від нового йдемо дізнаватися.
Щоб не було карантину. По-перше, свята, щоб і нас на волю випустили.
Взагалі чекаєм, щоб цей коронавірус утік подальше від нас.
Навіть Дід Мороз чекає на завершення ще не розпочатого локдауну та бажає міцного здоров'я.
Дід Мороз:
Чтобы наконец-то закончился локдаун и все будет хорошо. Самое главное это здоровье, а все остальное уже зависит от самих людей, от пожеланий, от их целей.
Новий рік люди називають сімейним святом і зустрічають його переважно вдома. А от на стіл традиційно готують олів'є.
Традиційна олів'є, картопля, курка, ну і для дітей смачні там якісь солодощі.
Олена, жителька Києва:
Чисто в сім'ї нікуди не будем їхать, не до кого не будем йти. У нас двоє дітей. З чоловіком відсвяткуємо, вип'ємо шампанського, з'їмо олів'є і ляжемо спать.
Селедочка под шубой, оливьешка, шампанское, мандарины. Вот, смотрите сколько.
Втім є і гурмани
На столі? Улітки. Равлики будуть у нас. Смачні. Родом із Іспанії.
У нас буде дуже багато салатів, тому що прийдешній рік бика треба травичка, ну і от зараз покупаємо раків.
Відсвяткувати Новий рік у Києві приїжджають не тільки з різних куточків України, а й із Африки.
Сенді, гостя Києва:
Зробимо вечірку в нас удома. Приготуємо національні африканські страви, я думаю ви їх не знаєте, тому й не казатиму які.
Лист до діда Мороза писав кожен, а от що замовляли в цьому році, не кажуть, бо секрет.
На які подарунки чекаєте? - Секрет, сокровенное.
А ты знаєш, какой у тебя будет подарок? - Да! - Какой? - Секрет!
А хтось навіть вирішив укріпити імунітет в останній день 2020.
Решил в канун Нового года собрать, потренироваться пожелать друг другу счастливого нового года и разойтись. Как-то так
Настрій у людей святковий, попри карантин. Взагалі 2020 повний потрясінь, небезпек, криз і локдаунів - майже відійшов. Світ завмирає в очікуванні, що прийдешній рік принесе радість, гармонію і спокій.
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