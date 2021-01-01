Трамп продлил частичный запрет на иммиграцию в США [ Редактировать ]
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил несколько запретов на иммиграцию в страну.
Они блокируют въезд в США многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих, сообщает Reuters.
Так, запреты, которые были введены в апреле и июне, должны были истечь 31 декабря, но будут продлены до 31 марта 2021 года.
По словам Трампа, данные меры призваны защитить американских рабочих в условиях разрушенной пандемией коронавируса экономики.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп частично запретил иммиграцию в США. Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.
Также мы писали о том, что Трамп наложил вето на проект военного бюджета США. Подчеркивается, что администрация признает важность законопроекта для национальной безопасности США, однако, в нынешнем виде этот документ - "подарок Китаю и России".
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