Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Том Круз строит в Великобритании собственные кинопавильоны, в которых будет безопасно работать в условиях пандемии.

Киностудия будет находиться в графстве Суррей, на территории, где раньше была секретная военная база. Об этом сообщает издание The Sun.

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Вероятно, туда будут перенесены съемки экшена "Миссия невыполнима 7", производство которого несколько раз прерывалось из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что в декабре Том Круз устроил на съемочной площадке скандал из-за того, что некоторые члены команды не соблюдали меры профилактики коронавируса. Судя по опубликованной The Sun аудиозаписи, актер и продюсер кинофраншизы матерился и угрожал увольнениями. По данным таблоида, после этого пять человек решили покинуть проект.

Ранее мы писали о том, что Том Круз закрутил роман с партнершей по фильму "Миссия невыполнима", актрисой Хейли Этвелл.

Об этом ходили слухи, а недавно кинозвезд сфотографировали держащимися за руки на недавнем модном показе в Лондоне. Вероятно, скоро Том Круз и Хейли Этвелл объявят о своих отношениях. Актеры сблизились во время съемок фильма в Риме и Лондоне.

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