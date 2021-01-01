Экс-тренер "Металлиста 1925", украинский тренер Андрей Демченко стал наставником грузинского футбольного клуба "Дила".

Между клубом и коучем заключено двухлетнее соглашение, сообщает sportarena.com.

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Последним местом работы Демченко стала "Буковина", где он занимал пост спортивного директора.

Напомним, что в июле 2020 года 44-летний Демченко покинул "Металлист 1925". Ранее наставник возглавлял "Львов", "Верес", "Обод" из Узбекистана, а также работал в запорожском "Металлурге".

"Дила" финишировала на третьем месте в чемпионате Грузии и пробилась в квалификацию Лиги Европы.

Ранее мы писали о том, что тренер баскетбольной команды побил игрока во время матча. Примечательно, что своеобразные методы "мотивации" сработали - в решающей четверти "Пезаро" перехватил инициативу и выиграл матч с двухзначной разницей в счете.

Также сообщалось, что экс-тренер "Ливерпуля" скончался. За три недели до своей смерти он перенес операцию на аорте. Мужчина скончался в собственном доме.

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