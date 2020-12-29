В Италии во время матча чемпионата между "Пезаро" и "Триестой" (84:74) произошел инцидент. Об этом сообщает ua-football.com.

Главный тренер "Пезаро" Ясмин Репеша был настолько недоволен действиями своего подопечного Хенри Дрелла, что прямо во время игры схватил его за волосы и ударил рукой по голове.

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Примечательно, что своеобразные методы "мотивации" сработали - в решающей четверти "Пезаро" перехватил инициативу и выиграл матч с двухзначной разницей в счете.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов избавится от главного тренера. Представители "Реала" начали проводить переговоры со специалистом. Зинедин Зидан вскоре может остаться без работы в случае фиаско в поединке Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах.

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