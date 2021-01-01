Під Горлівкою у новорічну ніч активізувалися ворожі диверсанти [ Редактировать ]
Геть несвятковою видалася новорічна ніч на передовій. Противник гатив по українських позиціях із мінометів заборонених калібрів, а також з гранатометів та кулеметів.
Загалом уже 7 обстрілів від початку доби. Наші військові відповідали вогнем. А поблизу Авдіївки збили ворожий безпілотник. Неспокійно було й біля окупованої Горлівки.
Така доля: чоловікам - чоловіча робота. Зараз наша держава потребує допомоги.
Ми заїжджаємо на передові позиції під Горлівкою ввечері. Сутеніє - тож переводимо камеру в "нічний" режим.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Я сподіваюся Новий рік відмітимо тихо. Але попередні декілька днів змушують задуматися, що можливі провокації.
Останній тиждень на цьому напрямку майже щодня мінометно-гранатометні обстріли. Втім, бійці на позитиві.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
Зі святом вас, всі українці - бажаю вам від щирого серця щастя, здоров'я та всіх благ. Слава Україні!
У бліндажах - теж по-новорічному.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Хотілося б 2021 рік зустріти з шампанським у центрі Горлівки. Ну, трохи не получилось.
Сергій жартує: сьогодні тут вечір "високої", фронтової кухні.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тушена картопля з чорносливом. Не погано. Ми любимо комфорт. Держава видала м'ясо, видала картоплю - а чорнослив є.
За кілька годин страва готова. На жаль, усі за одним столом зібратися не можуть. До супротивника лише кількасот метрів. Невдовзі Сергій та його напарник одягають броню і заступають на пост.
Хлопці чергують у найгарячішу пору. З одинадцятої (а в сепаратистів це вже Новий рік) починається поодинока стрілянина з гранатометів.
Это АГС был. - Это приход по нам? - Ну да. - АГС одиночный от сепаров.
Далі - більше.
О, вообще рядышком.
Ну, а потім стрілка годинника перетинає дванадцять. І обстріл стає щільнішим. Під вогнем зараз сусідня позиція.
Ну от, після Нового Року минуло десять хвилин - і передова просто ожила. Зараз ми чуємо постійні постріли та звуки вибухів. Так бойовики вітають українських захисників.
А хлопці вітають уже своїх близьких з Новим роком:
З Новим роком! Вітаю, кохана. Поздравляю вас, дорогие родители. Андрюха, мама, папа, дедушка, и отдельное поздравление - маленькой девочке.
Аж раптом повідомлення - підвищена бойова. Противник, схоже, направив диверсійну групу, яка неподалік ховається в тумані в яру.
Шла пристрелка - проверяли боеготовность. И засекли группу сепаратистов.
Хлопці стають до кулемета і періодично змінюють позицію. Але вогню не відкривають. Поволі обстріли вщухають. А за п'ять годин на передовій починається перший фронтовий день, нового 2021 року.
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