В канадском Торонто, в канун нового года, обнаружили таинственный металлический монолит, которые ранее также нашли в США и некоторых странах Европы. Об этом сообщил телеканал CTV.

Жители города обнаружили прямоугольный предмет высотой в 3,5 м, который появился на пляже озера Онтарио.

фото: toronto

Стоит отметить, что в мэрии Торонто заявили, что знают о появлении в городе этого предмета и добавили, что не знают точн кто и когда его там его установил.

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Также согласна кадрам телеканала, 1 января вандалы разрисовали монолит красной краской.

фото: toronto

Первый подобный монолит был обнаружен в конце ноября 2020 года в пустыне американского штата Юта. Позже такие же предметы были обнаружены в Великобритании, Румынии, а также и в Украине.

Как ранее сообщалось, загадочный металлические монолиты продолжают появляться по всему миру. На этот раз трехсторонний обелиск нашелся в Киеве.

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