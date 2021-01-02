Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине, 2 января, за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
Важно, что за сутки выздоровели от COVID-19 - 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай.
Также в течении суток было проведено 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.
С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 112649 случаев;
- Винницкая область - 22 801 случай;
- Волынская область - 33 312 случая;
- Днепропетровская область - 59293 случаи;
- Донецкая область - 37 198 случаев;
- Житомирская область - 39 982 случая;
- Закарпатская область - 28 407 случаев;
- Запорожская область - 54 717 случаев;
- Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
- Киевская область - 60 238 случаев;
- Кировоградская область - 8544 случая;
- Луганская область - 10 923 случая;
- Львовская область - 62 130 случаев;
- Николаевская область - 31 705 случаев;
- Одесская область - 71 889 случаев;
- Полтавская область - 36 733 случая;
- Ровенская область - 41 503 случая;
- Сумская область - 41 350 случаев;
- Тернопольская область - 34 275 случаев;
- Харьковская область - 70 212 случая;
- Херсонская область - 18 044 случая;
- Хмельницкая область - 39932 случаи;
- Черкасская область - 39 481 случай;
- Черновицкая область - 40 357 случаев;
- Черниговская область - 30 353 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.
Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ. Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.
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