В субботу, 2 января, от последствий коронавируса скончалась украинский волонтер и оперная певица Александра Тарасова. Об этом сообщили в Facebook друзья и знакомые женщины.

По их словам, коронавирус у нее протекала очень тяжело.

Стоит отметить, что Александра Тарасова ранее работала начальником управления по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции в Министерстве социальной политики.

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Также Тарасова была главой и управляла благотворительными фондами "Крылья феникса" и "Вернись живым".

Стоит омтетить, что у Тарасовой остались двое детей.

В сети продолжают высказывать слова скорби из-за смерти волонтера, отмечая, что "у Саши остались совсем не взрослые дети".

Сложно представить себе, какому количеству людей Саша Тарасова помогла. Совершенно безвозмездно.

Сколько безнадёжных случаев она разобрала и дала не только надежду, но и решение. Ее больше нет с нами. Нет слов, чтобы описывать... И, да, в это невозможно поверить. У Саши остались совсем не взрослые дети", – написала в Facebook Анна Назарко.

фото: facebook

"Ужасная новость... Мир потерял замечательного человека. Я знал Александру Тарасову лет 6, еще со времен ее работы в Минсоце. Она всегда искренне жила проблемами ветеранов АТО. Делала все, что могла, и ради Героев часто шла против системы, против большинства. Искренне поддерживала наши волонтерские инициативы, болела за ребят, всегда радовалась их успехам... Очень грустно", –написал Станислав Кушнарев.

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