Стоимость одной из самых известных криптовалют в мире Bitcoin за минувшие сутки возросла на рекордные 14% и составляет 34 102 доллара. Об этом сообщает биржа Binance.

При этом, сервис Coindesk сообщил, что на пике стоимости одна монета достигала 33 895 долларов, а в настоящее время она котируется на уровне 33,7 тысяч.

Отмечается, что стоимость Bitcoin начала стремительно возрастать вечером 2 января 2021 года, когда ее цена составила 33 тысячи долларов. Таким образом, к 14:00 ее котировали на уровне 29 753 в валюте США.

Напомним, курс биткоина превысил 30 тысяч долларов и продолжает расти. Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов.

Кроме того, курс биткоина достиг исторического максимума. Стоимость криптовалюты подскочила на 6,2%, до 28 572,1 долларов, таким образом, биткоин завершает последний месяц 2020 года ростом почти на 50%.

Читайте также, курс биткоина перевалил за психологическую отметку. По прогнозам аналитиков, биткоин растет на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара.

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