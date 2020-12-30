Этот год выдался действительно сложным для каждого из нас. Почти каждый месяц происходили ужасные события, принося все новые испытания человечеству. Действительно, 2020 - экватор, который разделил жизнь на "до" и "после".

"Подробности" собрали для вас главные жуткие события этого года, которые изменили ход истории.

Пожары в Австралии

Еще 31 декабря 2019 года природа намекнула нам на то, что в следующем году стихия будет бушевать. В Австралии в самом начале 2020-го усилились лесные пожары, в которых гибнет более миллиарда животных, а дым доходит до Южной Америки. Погибали животные, природа уничтожалась. Казалось бы, что сильные дожди в середине января должны избавить Австралию от пожаров. Но вскоре возникла новая угроза - наводнения и оползни.

Смерть Сулеймани и угроза III мировой войны

3 января американская авиация нанесла авиаудар по окрестностям аэропорта Багдада и убила командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Сообщалось, что Сулеймани был убит по приказу Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран пообещал жестоко отомстить и вышел из ядерной сделки 2015 года. Появляются слухи о III мировой войне.

Катастрофа МАУ

Уже 8 января, после Рождества, Иран сбивает самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который вылетает из аэропорта Тегерана. Погибают 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Власти Ирана заявили, что ПВО приняли самолет за "вражескую цель".

Пандемия COVID-19

11 января мировые издания пишут о том, что в Китае скончался первый человек от неизвестного вируса. В мире начинается хаос и паника. Ровно через 2 месяца ВОЗ заявила о том, что вспышка вируса приобрела характер пандемии.

3 марта 2020 года было сообщено о первом подтвержденном случае заражения COVID-19 в Украине, Черновицкая область. И, несмотря на все карантинные меры, которые приняли власти, вирус продолжал распространяться.

По состоянию на cегодняшний день, количество заболевших СOVID-19 в мире достигло отметки в более 82 миллиона человек. Преодолели болезнь - больше 46,3 млн. Умерли от коронавируса за весь период пандемии более 1,7 млн человек. Бороться с вирусом продолжает весь мир до сих пор.

Протесты в США

В мае 2020 года в США вспыхивает целая волна протестов в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда, которого убил полицейский. Мужчина погиб при жестком задержании полицией - правоохранитель удерживал его коленом, когда тот лежал на асфальте. Почти во всех городах Америки проходят акции против полицейского произвола. Вслед за Америкой к акциям присоединяется Европа.

Массовые акции протеста быстро переросли в беспорядки. Дошло до того, что в некоторые города были введены войска. Уничтожались памятники, переименовывались бренды, новые поправки ввели даже в отбор фильмов на премию Оскар.

Выборы в Беларуси

С августа в Белоруссии каждые выходные проходят акции протеста, участники которых выступают против результатов президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса, отданные в первую очередь за Светлану Тихановскую, и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекались с ОМОНом и спецназом. При этом силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Только за три первых дня после выборов были задержаны 6 тысяч протестующих.

Как минимум два человека были застрелены во время акций протеста, один умер от неоказания медицинской помощи, а один был найден повешенным. Зарегистрировано более 500 случаев пыток, в следственные органы обратилось 1800 человек.

Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.

Нагорный Карабах

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Бои между военными силами Армении и Азербайджана продолжались на нескольких участках фронта до ноября. В ход шли дроны, артиллерия, тяжелая техника, ракетные комплексы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По соглашению армянская сторона теряет значительные территории Нагорного Карабаха и все оккупированные районы вокруг него.

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 тыс. 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе. Еще более 100 военных пропали без вести.

Безусловно, на протяжении этого года было много испытаний, трудностей и потерь. Однако, мы надеемся, что в новом 2021 году во всем мире станет больше приятных событий, которые дадут нам веру, силу и мотивацию становиться лучше.