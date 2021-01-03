На территории Украины показатель коронавируса на 100 тысяч населения составляет 287,9, что в свою очередь является превышением нормы в 7 раз, которая составляет 40.

При этом, наихудшая ситуация наблюдается в Николаевской области (495,5), Запорожской области (464,3) и в Киеве (423,9). Таким образом, сравнительно самая лучшая ситуация наблюдается - в Кировоградской области (84,1), Закарпатской области (110,7) и Ивано-Франковской области (120,8).

Отмечается, что для инфицированных COVID-19 заполненность больничных коек продолжает сокращаться. По состоянию на 2 января на территории Украины 33,3% коек. Известно, что в Николаевской области занятость составляет 49%. В столице - 39% больничных мест. Общее количество введенных в эксплуатацию коек составляет 65 948.

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Кроме того, в Киеве зафиксировали резкую стабилизацию коронавируса. Наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (110 случаев), Днепровском районе (52 человека) и Деснянском районе (46 пациентов).

Ранее мы писали, что в Китае выявили первый случай мутации коронавируса. Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство.

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