За сутки в столице зарегистрировали 370 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 113 019 инфицированных COVID-19. 40 234 человека выздоровели (181 - за минувшие сутки), еще 1963 киевлянина умерли (21 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

143 мужчины, возрастом от 18 до 93 лет;

11 детей - от 6 месяцев до 14 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (110 случаев), Днепровском районе (52 человека) и Деснянском районе (46 пациентов).

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Кроме того, в Украине от коронавируса умерла оперная певица Александра Тарасова. Также Тарасова была главой и управляла благотворительными фондами "Крылья феникса" и "Вернись живым".

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