Польша поможет Украине вакциной от коронавируса: когда и кому хватит [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полутора миллиона доз вакцины, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей.
По словам Енина, украинские дипломаты активно пытаются установить прямые контакты как с властями стран, где производится вакцина, так и владельцами фармацевтических компаний, которые добились успеха в разработке вакцин от COVID-19.
Закупкой вакцин заведует Министерство здравоохранения Украины, дипломаты лишь ищут полезные контакты и пытаются договориться о переговорах c поставщиками.
На данный момент при содействии МИД нашими коллегами из Минздрава подписан ряд соглашений о неразглашении. В связи с этим я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины. География переговоров не ограничивается Европой или Америкой, мы так же активно работаем и на азиатском направлении.
Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.
По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.
Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.
В Минздраве надеются, что уже в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцины и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
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