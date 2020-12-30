Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полутора миллиона доз вакцины, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей.

По словам Енина, украинские дипломаты активно пытаются установить прямые контакты как с властями стран, где производится вакцина, так и владельцами фармацевтических компаний, которые добились успеха в разработке вакцин от COVID-19.

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Закупкой вакцин заведует Министерство здравоохранения Украины, дипломаты лишь ищут полезные контакты и пытаются договориться о переговорах c поставщиками.

На данный момент при содействии МИД нашими коллегами из Минздрава подписан ряд соглашений о неразглашении. В связи с этим я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины. География переговоров не ограничивается Европой или Америкой, мы так же активно работаем и на азиатском направлении.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

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Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.

В Минздраве надеются, что уже в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцины и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.