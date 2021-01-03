У Німеччина вже розбирають новорічні дерева [ Редактировать ]
Прощання з ялинками почалося в Німеччині. Там уже розбирають новорічні дерева. Чому вони роблять це одразу після свят? Як правильно утилізувати дерево? І який штраф загрожує людям, які винесуть ялинку на смітник? Тетяна Логунова розкаже.
Зустріли Різдво і Новий Рік - час прибирати ялинку. Ці святкові дерева не прикрашають домівки німців до лютого чи, як у анекдотах, до травня. Більшість розбирають їх одразу, в перші дні січня. І навіть це роблять по-німецьки - за чіткими правилами.
Просто так взяти і викинути ялинку на смітник - не можна. Одразу після Нового року на сайтах комунальних служб усіх міст публікують графіки вивозу дерев для кожної вулиці. У визначений день і годину ялинку треба винести і залишити на узбіччі. Перед тим, ретельно перевірити - чи немає на ній прикрас.
Удо Драйзігакер, працівник комунальної служби:
Ось сьогодні я знайшов на ялинці іграшку. А ще ось такий малюнок.
Ялинки забирають комунальні служби. Безкоштовно.
День вивезення ялинок краще не пропускати. Бо самостійна утилізація - справжня морока. Дерево треба відвезти до спеціального пункту, який часто - за містом. Викинеш десь дорогою - оштрафують. На сто євро.
Зібрані ялинки подрібнюють спеціальними машинами до тирси і перетворюють на компост, який потім використовують у сільському господарстві. З деревини виготовляють іграшки, вішаки для одягу та меблі.
А це вже берлінський зоопарк. Щороку сюди та в звіринці інших міст привозять сотні свіжих ялинок, які не продали.
Ральф Зееманн, працівник берлінського зоопарку:
Одразу після свят продавці ялинок із регіону питають нас, чи не хочемо забрати непродані дерева. І ми завжди погоджуємося. Узимку так мало зелені й різноманітності.
Багатою на вітаміни хвоєю залюбки ласують кабани, слони та верблюди. А хижі тварини - з деревами граються, з'їдаючи тільки оздобу. Спеціально для них вішають шматки м'яса.
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