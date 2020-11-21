Windows исполнилось 35 лет: с чего начинала Microsoft [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
35 лет назад, 20 ноября 1985 года, Microsoft представила Windows 1.0 – первую версию своей операционной системы с графическим интерфейсом поверх MS-DOS и знаменитыми "окнами".
Разработку Windows 1.0 возглавил соучредитель Microsoft Билл Гейтс, вдохновленный Visi On от VisiCorp – недолговечной ОС на основе графического интерфейса для компьютеров IBM.
За годы своего существования Windows, безусловно, сильно изменилась, и сегодняшняя Windows 10 почти неузнаваема по сравнению с Windows 1.0.
Графический интерфейс Windows 1.0
Однако, несмотря на все изменения, которые претерпела операционная система, каждая версия Windows обладает корнями с Windows 1.0. Более того, сейчас можно полностью обновиться с Windows 1.0 до Windows 10, постепенно устанавливая поверх нее все десктопные версии от Microsoft.
Windows 1.0 представила графический пользовательский интерфейс поверх MS-DOS и использовала удобные и привычные для современного пользователя иконки в Windows, которые с тех пор стали основой операционной системы.
Happy Anniversary Windows 1.0— Steven Sinofsky (@stevesi) November 20, 2020
Two years after being announced, version 1 shipped on Nov 20, 1985. pic.twitter.com/F4XulYd0Hg
Первую версию пользователи восприняли прохладно, но ее важность для будущего линейки Windows была неоспорима.
Windows 1.0 заложила основу для последующей успешной серии Windows 3.0 и Windows 95/98. Windows 1.0 также ознаменовала появление таких компонентов, как калькулятор и панель управления, которые с тех пор присутствуют в каждой версии Windows.
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