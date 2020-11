35 лет назад, 20 ноября 1985 года, Microsoft представила Windows 1.0 – первую версию своей операционной системы с графическим интерфейсом поверх MS-DOS и знаменитыми "окнами".

Разработку Windows 1.0 возглавил соучредитель Microsoft Билл Гейтс, вдохновленный Visi On от VisiCorp – недолговечной ОС на основе графического интерфейса для компьютеров IBM.

За годы своего существования Windows, безусловно, сильно изменилась, и сегодняшняя Windows 10 почти неузнаваема по сравнению с Windows 1.0.

Графический интерфейс Windows 1.0

Однако, несмотря на все изменения, которые претерпела операционная система, каждая версия Windows обладает корнями с Windows 1.0. Более того, сейчас можно полностью обновиться с Windows 1.0 до Windows 10, постепенно устанавливая поверх нее все десктопные версии от Microsoft.

Windows 1.0 представила графический пользовательский интерфейс поверх MS-DOS и использовала удобные и привычные для современного пользователя иконки в Windows, которые с тех пор стали основой операционной системы.

Happy Anniversary Windows 1.0



Two years after being announced, version 1 shipped on Nov 20, 1985. pic.twitter.com/F4XulYd0Hg