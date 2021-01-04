"Опозиційна платформа - За життя" наполягає на перегляді бюджету України [ Редактировать ]
Переглянути бюджет на 2021 рік до початку лютого. На цьому наполягають в опозиції. У політсилі впевнені, що в новій редакції кошторису мають бути закладені кошти на допомогу малозабезпеченим верствам населення, яких держава оминула увагою в документі.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Поганий бюджет і парламент зробив серйозну помилку, коли приймав в такому вигляді, тому що це бюджет допомоги силовикам, чиновникам, а не людям які дійсно потребують допомоги держави, всі чорнобильці, ветерани, матері з дітьми, інваліди, всі залишились поза увагою держави,і пріоритет надали силовикам, різним конторам, і звісно цей бюджет повинен бути переглянутий, ми будемо за це виступати, і будемо наполягати, щоб він переглянутий був ще до лютого ому що люди не можуть чекати, і медицина не може чекати, він повинен бути переглянутий в сторону збільшення соціальної виплати і виплат на медицину.
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