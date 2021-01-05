Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований. Об этом сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

На данный момент не разглашаются подробности отстранения украинского спортсмена.

В Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая еще продолжается.

"FIG не будет комментировать данный процесс", - заявили в федерации.

Ранее сообщалось, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира. Мы также писали о том, что Свитолина выбыла с Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

А Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Таким образом, иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) иск был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.

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