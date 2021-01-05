Джарод Нандин, бодипозитивный косплеер, прославившийся своим фанатским изображением персонажа World of Warcraft из саркастичного мультсериала "Южного Парка" (South Park), умер после заражения коронавирусом.

Как сообщает IGN, Нандин был госпитализирован в середине декабря 2020 года, жалуясь на острые боли в груди, и через несколько дней у него диагностировали коронавирус.

Джарод Нандин прославился после того, как в 2013 году появился на костюмированном конкурсе косплея на BlizzCon, одетый как "тот, у кого нет жизни" – отсылка к эпизоду "Занимайся любовью, а не Warcraft" в "Южном парке". Так еще в геймерском обществе называют тех, кто днями просиживает за компьютерными играми, не интересуясь реальным миром.

Тогда ради косплея Нандин побрил часть головы, чтобы сыграть Дженкинса, имя которого – дань уважения легенде WoW Лерою Дженкинсу.

Внимание к деталям в его косплее было невероятно точным: Нандин не только выглядел словно копия персонажа из сериала, но и выкатил на сцену стол с пустыми банками Rockstar, компакт-дисками, чипсами, мышкой с клавиатурой и красным игровым корпусом для компьютера.

Джарод Нандин копирует персонажа из "Южного парка"

Нандин в последние дни своей жизни активно постил в социальных сетях о своем состоянии.

"У меня положительный результат на COVID-19. Мне очень жаль беспокоить вас, ребята. Я нахожусь в больнице, лечусь. Все в порядке. Я просто смотрю на коронавирус с ухмылкой на лице и говорю: "Как ты убиваешь того, у кого и так нет жизни?" – написал он в Instagram.

Одна из последних публикаций Джарода Нандина перед смертью

Его последняя публикация от 28 декабря гласила: "Проблемы с дыханием по-прежнему остаются. Уровень сатурации продолжает опускаться ниже 90. Они пытаются во всем разобраться. Ждут, чтобы узнать больше".

The South Park guy

Пользователи Twitter отдают дань уважения, публикуя фотографии, на которых они держат USB-накопители, отсылка к "Мечу тысячи истин" – легендарному мечу из эпизода в "Южном парке", который использовался для победы над неуязвимым Дженкинсом.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как после прививки вакциной Pfizer внезапно умерла врач. Также от коронавируса умерла оперная певица.