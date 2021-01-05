После нелегких времен 2020 года люди ожидают приход "оттепели" 2021. Она должна состоять как в преодолении пандемии коронавируса, так и начале полномасштабной работы и восстановления всех сфер человеческой деятельности, в том числе и кино.

Podronosti.ua составили список наиболее ожидаемых новинок мирового кинематографа, которые должны порадовать зрителей уже в этом году.

King's man: Начало

Организация Kingsman является является сборником отъявленных супершпионов, действующих ради спокойствия человечества в условиях строжайшей секретности. Каждый сотрудник работает ради разоблачения наихудших преступников в истории.

Фото: Pikabu

Одним из наилучших и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Его наибольшим желанием было служить на благо родины и королевы, но развязал войну с тиранами и криминальными гениями.

Mortal Kombat

Фильм был создан на основе легендарной серии видеоигр о самых лучших бойцах, способных драться друг с другом, используя самые изощренные приемы и комбинации. Первая ее часть увидела мир в 1992 году. В долгожданной экранизации игры речь пойдет о финальном боевом турнире, где на тропе войны сойдутся лучшие из лучших.

В настоящее время остается в секрете факт взаимодействия между собой персонажей, но исполнителей главных ролей успели раскрыть. Непосредственно к сьемкам приступили в мае 2019 года, а площадку организовали Южной Австралии.

Форсаж: Неудержимая сага

В девятой части франшизы о крутых автогонщиках, первая часть которой вышла в 2001 году и с тех пор покорила сердца зрителей, собрав рекордные кассовые сборы. В 9 части речь пойдет о главном герое Доминика Торетто, спокойно живущего в кругу семьи. Но в один день появляется младший брат Дом Джейкоб являющийся наемным убийцей, которого нанял Сайфер для свершения мести.

Фото: Rg,ru

Свои роли в фильме получили, ставшие культовыми, актеры Вин Дизель и Мишель Родригес, а также Шарлиз Терон. Сьемки картины начались летом 2019 года в Великобритании, кроме того, в фильме будут присутствовать локации из Таиланда и Грузии.

Матрица 4

Безусловно легендарная серия фильмов от режиссера Ланы Вачовски, ранее известной как один из братьев Вачовски - Лоренс, впервые вышедшая в мировой кинопрокат в далеком 1999 году и с того времени является одним из наибольших достояний киномира.

В четвертой части история поведает зрителям о все том же главном герое Нео, который смог понять работу искусственного интеллекта, порабощающего людей и использующего их как источник энергии. Избранный продолжит свою борьбу против вредоносного ПО.

Фото: mirf.ru

007: Не время умирать

Громкое продолжение истории о спецагенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, не единожды спасавшем мир от неизбежной террористической катастрофы. По информации создателей, картина станет крайней частью шпионской эпопеи, в которой примет участие актер Дэниел Крейг.

Фото: Lifestyle

В ленте впервые за время существования ввели новую женщину главную героиню-спецагента "два нуля", получившую лицензию на убийства, пока сам агент 007 отдыхает на райском острове. Главный саундтрек к шпионскому фильму с одноименным названием был написан не менее известной певицей Billie Eilish.

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