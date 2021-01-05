Коронавірус святу не перешкода: Львів заповнили тисячі туристів [ Редактировать ]
Але і загальна статистика ковіду, і розподілення по регіонах може змінитися після свят. Бо українці, вочевидь вирішили встигнути до локдауну відпочити як слід. І десятки тисяч поїхали... у Львів!
Натовпи туристів, черги у ресторани і, звісно, жодної соціальної дистанції. Про новорічно-різдвяні розваги - всупереч карантину - Христина Гашенко.
До карантинної Європи не можна? Тоді всі їдемо... у Львів! І головне встигнути до локдауну! Місто Лева на ці свята буквально потонуло в туристах. На вулицях юрми людей. До кав'ярень і кафе вишикувалися довжелезні черги. І щоб купити філіжанку кави треба було постояти.
Вільних місць немає ані в хостелах, ані в готелях. Усе заброньовано і на Новий рік, і на Різдво.
У вихідні тут був небачений ажіотаж для туристичного й гамірного Львова. І навіть сьогодні у будній день та ще й у дощ у центрі повно туристів, хоча й менше, аніж на вікенд. Жодної дистанції, жодних масок - зате з гарним настроєм.
Здоров'я, це головне, злагоди в сім'ї, щастя і міцного кохання усім.
Ірина приїхала із сім'єю з Харкова. Каже спеціально, за атмосферою. До того ж попереду - локдаун, і хочеться запастися наперед святковими емоціями і скуштувати львівських страв.
Ірина, туристка із Харкова:
Колбаса попробовать, глинтвейн, конечно, согреться. Так що будемо пробувати тогда и скажем вкусно ли это.
Олексій, продавець:
У Львові саме найкраще, то 100%. Біля ялинки на свіжому повітрі це саме те що треба.
Ялинка головна винуватиця масового скупчення. Зробити селфі - охочих чимало. А ще вогні та льодові скульптури заманюють туристів здалеку.
Наталія Церковна, Михайло Бережняк туристи з Прилук:
Атмосфера тут чудова. Тут багато екскурсій, дуже багато людей.
Знайти вільний столик у кав'ярні чи ресторані - ще те завдання. Та настрою це не псує ані гостям, ані продавцям.
Мирослава Сличук, продавчиня:
Хочемо, щоб люди були веселі, незважаючи на погоду і на карантин.
І на карантин тут справді мало хто зважає. Атмосфера у Львові святкова. Таке враження, що всі забули про існування коронавірусу. Головне аби цифри щоденної статистики не нагадали про нього за два тижні. Бо за час новорічно-різдвяних святкувань у Львові очікують від п'ятдесяти до ста тисяч туристів. Як у докарантинні часи.
До загальноукраїнського локдауну залишається ще два дні. Тож у туристів є час, аби насолодитися святковим Львовом.
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