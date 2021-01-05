Понад 13 мільйонів людей у світі вже отримали щеплення від коронавірусу. Які країни лідирують, а які пасуть задніх? І чому Європейське агентство з лікарських засобів поки не дозволило використання сироватки "Модерна" на території ЄС? Тетяна Логунова про все докладніше.

Розгляд питання про допуск вакцини "Модерна" на європейський ринок від самого початку був запланований на шосте січня. Але вчора пообідді ЗМІ повідомили: експерти Європейського агентства з лікарських засобів вирішили не зволікати.

І терміново збираються на засідання, на якому, власне, й дозволять використання сироватки. До пізньої ночі журналісти чекали на відповідний пресреліз. Але натомість отримали повідомлення: рішення ухвалити не вдалося, обговорення продовжать у середу.

Чому експерти агентства не випустили сироватку на ринок ЄС - достеменно невідомо. Найімовірніше, просто вирішили не квапитися. За словами фахівців, які були присутні на засіданні, їм банально не вистачило часу, щоб з'ясувати всі питання.

"Модерна" - це американський РНК-препарат, який працює за таким принципом, як і вже дозволена В ЄС вакцина від "Пфайзер" і "Біонтех". Сироватка містить генетичну інформацію збудника, що змушує клітини організму людини продукувати вірусний білок і формувати імунітет. Перевага "Модерни" - менша вибагливість до холоду. Її можна пів року зберігати за температури мінус 20 і місяць - у звичайному холодильнику. Сироватку вже використовують у Сполучених Штатах, Канаді та Ізраїлі.

На сертифікацію "Модерни" з нетерпінням чекають у Євросоюзі. Офіційний Брюссель законтрактував 160 мільйонів доз цього препарату. І його поява на ринку зможе прискорити процес вакцинації у ЄС, який у низці країн уже критикують як надто повільний.

У Німеччині, наприклад, опозиція і навіть партнери по коаліції вимагають пояснень від міністра охорони здоров'я. Вони хочуть знати, чому в країні щеплення отримали лише більше ніж 200 тисяч людей? І як так вийшло, що уряд не уклав жодного окремого контракту на закупівлю сироватки й віддав усі повноваження Єврокомісії?

Ларс Клінгбейл, генсек соціал-демократичної партії Німеччини:

Нам завжди казали, що старт вакцинації - це світло в кінці тунелю. А зараз ми бачимо, що пасемо задніх. Ми замовили мало вакцин, у нас немає чіткої стратегії. Це все відповідальність міністра охорони здоров'я.

Пояснень вимагають і від очільника французького МОЗ. За тиждень щеплення там отримали… дві тисячі людей.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Ми будемо нарощувати темпи вакцинації. І найближчими днями наздоженемо наших сусідів.

А от до лідерів вакцинації і Франції, і Німеччині поки що далеко. За кількістю щеплень на 100 жителів країни наразі перші місця у світі посідають Ізраїль, Бахрейн, Велика Британія, Сполучені Штати і Данія.