В среду, 6 января, было опубликовано видео, в котором показаны отличия различных видов вакцин от COVID-19 и механизм их действий. Видео опубликовал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI.

В подписи к видео сказано:

Борьба с COVID-19 привела к тому, что разработка вакцин продвинулась с рекордной скоростью, и в настоящее время проходят испытания более 170 различных вакцин.

Вакцины против коронавируса делятся на четыре типа:

препараты на основе инактивированного коронавируса,

субъединичные вакцины,

векторные вакцины,

РНК и ДНК вакцины.

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