Вакцина от коронавируса: опубликовано видео о главных типах [ Редактировать ]
В среду, 6 января, было опубликовано видео, в котором показаны отличия различных видов вакцин от COVID-19 и механизм их действий. Видео опубликовал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI.
В подписи к видео сказано:
Борьба с COVID-19 привела к тому, что разработка вакцин продвинулась с рекордной скоростью, и в настоящее время проходят испытания более 170 различных вакцин.
Вакцины против коронавируса делятся на четыре типа:
- препараты на основе инактивированного коронавируса,
- субъединичные вакцины,
- векторные вакцины,
- РНК и ДНК вакцины.
Читайте также, в Украине разрешат использованию только те вакцины от коронавируса, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса
Один из производителей вакцины против коронавируса намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной
В Израиле Министерство здравоохранения одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna
Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, однако его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности
За інформацією виробника, ефективність препарату становить 79 відсотків