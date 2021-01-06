У ОПЗЖ есть стратегия выхода из экономического и эпидемического кризиса [ Редактировать ]
Власть должна, наконец, повернуться лицом к людям и помочь бизнесу и гражданам пережить локдаун. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Необходимо помочь людям: выделить средства, заняться бюджетированием, дать доступные бизнесу кредиты. Это главная задача власти и политиков. А рассуждать о том, нужен ли карантин или нет, закрывать то или иное учреждение или нет - дело специалистов", - сказал оппозиционный политик.
Он отметил, что несмотря на все громкие заявления власти, ситуация в медицине до сих пор катастрофическая - персонал увольняется, лекарств и оборудования по-прежнему не хватает, смертность от коронавируса не снижается.
"Власть должна раскрыть реальную статистику заболеваемости и состояния больниц, особенно в небольших городах и селах. Напомню, что 64 млрд грн. из коронавирусного фонда потрачены впустую. Ситуация, когда на бумаге число больных снижается, а больницы по-прежнему не получают необходимого финансирования, не хватает денег для лечения коронавирусных больных, будет иметь необратимые последствия", - считает Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что ОПЗЖ настаивает на внесении изменений в бюджет-2021, чтобы в полном объеме была профинансирована медицина, увеличены расходы на социальную сферу.
"Времени на раскачку уже нет. Предприниматели разоряются, люди беднеют, экономика теряет миллиарды, продолжает расти дыра в бюджете. У ОПЗЖ есть стратегия по выходу из экономического и эпидемического кризиса, конкретные предложения, как защитить людей, снизить тарифы и подготовить страну к вакцинации. И только от способности власти слышать и действовать зависит, с какими потерями мы выйдем из локдауна", - резюмировал Юрий Бойко.
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