В Великобритании с 4 января начинается вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.

Стоит отметить, что первые дозы прививки доставят в небольшое количество в течение нескольких дней в два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии ред.) и один в Оксфорде.

После чего основную часть поставок получат сотни медицинских служб по всей Британии.

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Важно, что всего вакцина будет доступна в более 700 пунктах вакцинации.

Как отметили в Минздраве Великобритании, тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса.

За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

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Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что "Оксфордская вакцина - это триумф британской науки", также поблагодарил всех, кто участвует в ее разработке и производстве.

С завтрашнего дня NHS начнет использовать оксфордскую вакцину для защиты от COVID-19. Мы знаем, что в ближайшие недели и месяцы впереди нас ждут проблемы, но я уверен, что в этом году мы победим Коронавирус и начнем строить лучше

Как ранее сообщалось, вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний.

Читайте также, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции от вакцины Pfizer. А ранее в Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Также мы писали о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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