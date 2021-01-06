П'ять розтрощених машин та загиблі. Це результат масштабного ДТП у центрі Одеси. Все сталося напередодні пізно ввечері на вулиці Розумовській.

Водій Тойоти їхав на червоне і на швидкості врізався у БМВ, що, до речі, рухався за правилами і нічого не порушував. БМВ відкинуло на три інші авто і водночас машина загорілася. Водій і пасажир загинули на місці. Їх витягали рятувальники. А чоловік, який був за кермом Тойоти, і двоє його пасажирів - госпіталізовані. Водію, який спричинив масштабне ДТП, мають обрати запобіжний захід.