ДТП у центрі Одеси: водій і пасажир загинули на місці [ Редактировать ]
П'ять розтрощених машин та загиблі. Це результат масштабного ДТП у центрі Одеси. Все сталося напередодні пізно ввечері на вулиці Розумовській.
Водій Тойоти їхав на червоне і на швидкості врізався у БМВ, що, до речі, рухався за правилами і нічого не порушував. БМВ відкинуло на три інші авто і водночас машина загорілася. Водій і пасажир загинули на місці. Їх витягали рятувальники. А чоловік, який був за кермом Тойоти, і двоє його пасажирів - госпіталізовані. Водію, який спричинив масштабне ДТП, мають обрати запобіжний захід.
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