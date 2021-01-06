Влада Китаю не пустила у країну міжнародних експертів, які мали встановити походження коронавірусу

Заборонене місто! Влада Китаю не пустила у країну міжнародних експертів, які мали встановити походження коронавірусу.

У ВООЗ повідомили, що науковцям просто не видали візи. Пекін наполягає: дату візиту ще узгоджують. Та хай там як - а двом медикам-ученим довелося повернутися додому. Переговори між Всесвітньою організацією здоров'я та Китаєм тривали кілька місяців. Медики мали стати до роботи на початку січня у місті Ухань.