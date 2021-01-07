Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 2012 года в составе сборной Италии Морган Де Санктис находится в реанимации после автомобильной аварии. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Около полуночи в среду, 6 января, 43-летний Де Санктис перевернулся на своем автомобиле. Его экстренно доставили в больницу, у него диагностированы переломы ребер и спины, травма головы.

Бывший голкипер сборной Италии перенес операцию, врачи удалили ему селезенку, а также остановили кровотечение. В настоящий момент здоровью Де Санктиса ничего не угрожает, он находится в сознании.

Морган Де Санктис выступал за итальянские клубы "Пескара", "Ювентус", "Удинезе", "Наполи" и "Рома", испанскую "Севилью", турецкий "Галатасарай" и французский "Монако".

В составе "Ювентуса" он стал чемпионом Италии, а в составе "Наполи" - обладателем кубка Италии. Также он становился победителем суперкубков Испании и Турции, чемпионом Франции.

В 2012 году, защищая ворота сборной Италии, он добрался до финала чемпионата Европы. В итоговом матче итальянцы уступили испанцам со счетом 0:4. В настоящий момент Де Санктис является директором "Ромы".

Ранее сообщалось о том, что от неизлечимой болезни скончался экс-футболист сборной Италии, чемпион мира 1982 года Паоло Росси.